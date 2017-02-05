Що потрібно знати про свої права, відвідуючи заклади громадського харчування

ЯК ЗАХИСТИТИ СВОЇ ПРАВА У ЗАКЛАДАХ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ

Нерідко ми відвідуємо ресторани, кафе, бари. Саме тому, споживачу важливо знати, що повинні забезпечити в таких закладах харчування, щоб його права не були порушені, йдеться на сайті Електронна книга скарг України.

Ви – споживач, відвідувач, там, куди ви прийшли — підприємство громадського харчування, регулюються в першу чергу, “Правилами роботи закладів ресторанного господарства” та іншими правилами.

Як ви думаєте — чому кожне кафе має назву, вивіску? Зараз — це може бути маркетинговий хід, але з’явилося це ще в іншому столітті — бо вивіска це одне із правил, якому мають слідувати заклади харчування.

Також кожен заклад має сповістити споживача про свій графік роботи, його повинні дотримуватися підприємства всіх форм власності. Зал, стільці, усе, що ви бачите в закладі, повинно бути оформлено належним чином.

“Куточок споживача” не повинен ховатися десь за прилавком, а має висіти на видноті — в ньому споживач може прочитати хто є власником кафе чи бару, яка юридична адреса, також там має бути і “Книга відгуків і пропозицій”, адреси товариства із захисту прав споживача, санстанції, ліцензії і торговий патент.

Щодо меню — вони теж мають бути на видному місці, або надані офіціантом. В меню має бути зазначено ціни, назва продукції, скільки грамів в одній порції. Те ж саме стосується і алкоголю — назва, який об’єм пляшки, вартість однієї порції в 50 грамів і 100. Це для того, щоб права споживача не були порушені і ніхто навіть не намагався обрахувати його.

Не може бути так, що в меню написано: “Котлети з Ірланді”, а насправді котлет немає взагалі. Підприємство зобов’язане забезпечити наявність усіх страв, напоїв, десертів… зазначених у меню. І немає значення, чи були такі котлети зранку, чи вже закінчилися — вони в меню, а значить мають бути протягом усього дня!

ПРАВА СПОЖИВАЧА

Споживач має право на вільний вибір товарів. Ви не можете прийти в кафе і вам скажуть, що потрібно купити на сто гривень і тільки потім сісти за стіл — ніхто не обмежує вас. Захотіли — випили кави і пішли. Все! Або, наприклад, примушувати купувати якусь продукцію — це теж не мають права робити в закладах харчування.

Не забувайте: права споживача передбачають достовірну інформацію і її виконання. Якщо в меню сказано, що салат важить 150 грамів — то стільки і повинні принести вам. Якщо закралися сумніви, права споживача теж передбачають вимірювання.

В закладі повинні бути контрольні ваги. Якщо споживач придбав погану страву, поганий коктейль, то може вимагати заміни товару — безкоштовного! Або зменшення розміру оплати за продукцію, без додаткової оплати — заміни на доброякісну, або взагалі повного відшкодування витрат.

Якщо продукція протермінована — дирекція кафе, ресторану, будь-якої установи, яка надає послуги — повинна подбати про те, щоб такий товар не потрапив до шлунку бідних споживачів — негайно припинивши продаж такого продукту.

Не забувайте: чек – ваш головний доказ, тому слідкуйте за тим, щоб вам його надали.

Ще одна цікава деталь, як люблять писати в кафетеріях: адміністрація за втрачені речі відповідальності не несе Ще й як несе! Підприємство зобов’язане забезпечити збереження речей споживача у гардеробі. За їх зникнення господарський суб’єкт несе повну відповідальність згідно з чинним законодавством.

Усі ваші претензії можете написати в Книзі відгуків та пропозицій. Якщо заява не буде розглянута продавцем чи виконавцем, то за захистом своїх прав споживач має право звернутися до міського відділу управління у справах захисту прав споживачів.