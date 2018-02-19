Що можна їсти у Великий піст. ІНФОГРАФІКА

У понеділок, 19 лютого, розпочався строгий піст, який закінчиться 7 квітня – Великоднем.

Що можна їсти у великий піст 2018 – в інфографіці 24 каналу.

Хлібобулочні вироби

Під час строгого посту хорошим джерелом енергії стануть хлібобулочні вироби. Але при їх приготуванні не можна використовувати вершкове масло і яйця.

Крупи

Крупи втамують голод, вони містять білок і можуть стати основою столу.

Овочі та фрукти

Ці продукти будуть чудовим доповненням до будь-якої страви, а також дадуть організму необхідні вітаміни.

Боби

Бобові стануть відмінною заміною м’ясу. Крім того, боби повинні стати основою пісного раціону.