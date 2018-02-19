Що можна їсти у Великий піст. ІНФОГРАФІКА

У понеділок, 19 лютого, розпочався строгий піст, який закінчиться 7 квітня – Великоднем.
Що можна їсти у великий піст 2018 – в інфографіці 24 каналу.
Хлібобулочні вироби
Під час строгого посту хорошим джерелом енергії стануть хлібобулочні вироби. Але при їх приготуванні не можна використовувати вершкове масло і яйця.
Крупи
Крупи втамують голод, вони містять білок і можуть стати основою столу.
Овочі та фрукти
Ці продукти будуть чудовим доповненням до будь-якої страви, а також дадуть організму необхідні вітаміни.
Боби
Бобові стануть відмінною заміною м’ясу. Крім того, боби повинні стати основою пісного раціону.
У нестрогі дні посту можна вживати:
- рибу
- рослинну олію (оливкову, гарбузову, соняшникову і інші)
- червоне сухе вино
У Великодній піст не можна вживати:
– м’ясо;
– молочні продукти;
– яйця;
– алкоголь;
– шоколад та інші солодощі
– фаст-фуд.