Ще один із 37 туристів, що отруїлися на Верховинщині, залишається у лікарні

Із Верховинської районної лікарні виписали 36 туристів, які отруїлися у відпочинковому закладі “Сяйво Карпат”.

Як інформує Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, сьогодні станом на 13.00 год. у Верховинській ЦРЛ на стаціонарному лікуванні залишилась одна дитина із 27 дітей та 10 дорослих, які були госпіталізовані з діагнозом гострий гастроентерит.

Більшість пацієнтів були в легкому стані та в стані середньої важкості, інформують в Департаменті. Всіх їх оглянули лікарі Верховинської ЦРЛ спільно з обласним педіатром, головним лікарем обласної дитячої клінічної лікарні та в.о. головного лікаря обласної інфекційної лікарні.

На цей час потребує нагляду лише одна дитина, яку, втім, уже готують до виписки.

Нагадаємо, з підозрами на отруєння було госпіталізовано 13 потерпілих, з них 11 іноземців, які перебували у відпочинковому закладі “Сяйво Карпат” в селі Красноїлля Верховинського району. У поліції ще до результатів аналізів поспішили повідомити, що туристи отруїлися власними продуктами. Станом на 18.00 25 липня до Верховинської ЦРЛ з харчовим отруєнням поступило вже 34 особи. З них 14 громадян Німеччини, 11 – Польщі та 9 українців.

Держпродспоживслужба повідомила про виявлені під час обстеження закладу серйозні порушення.