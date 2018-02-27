Ще дві школи в Калуші закрито на картин

Від завтра на Калущині у зв’язку з високою захворюваністю на грип та ГРВІ призупинено навчання у трьох загальноосвітніх навчальних закладах.

Як повідомив «Вікнам» головний спеціаліст відділу освіти Калуської РДА Петро Головчак, станом на початок тижня на Калущині у зв’язку з високою захворюваністю на грип та ГРВІ було призупинено навчання у трьох загальноосвітніх навчальних закладах – Добровлянському НВК, Кропивницькій та Студінській ЗОШ.

Карантин тут триватиме до 28 лютого включно. З вівторка, 27 лютого, навчання призупинили і у Вістівському НВК, навчання тут планують відновити з 5 березня. Від завтра припиняється навчальних процес в Сівко-Войнилівському НВК і Пійлівській ЗОШ. У цих закладах вимушені канікули триватимуть щонайменше до 6 березня. За потреби, карантин може бути продовжено.

Як зазначив Петро Головчак, районний відділ освіти щодня отримує інформацію щодо відсутності дітей у навчальних закладах і якщо цей показник сягає 20% і вище, то у такому разі навчання призупиняють.

Щодо ектремально низьких температур, то за існуючими санітарними нормами у разі зниження температури повітря до 20 градусів морозу і нижче, заняття відміняються для учнів початкової школи, якщо мінус 24 градуси — для решти школярів.

Поки що, як зазначив Петро Головчак, температура повітря тримається на межі допустимого мінімуму і не опускалася нижче 20 градусів морозу. Тож станом на 27 лютого навчання у школах Калуського району через зниження температури повітря не припиняли.

Раніше йшлося про те, що більше 14 тисяч прикарпатців хворіє на ГРВІ.