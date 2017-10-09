“Шансів виграти суд у Коломийської міської ради немає”, – Василь Хмуляк

Досі триває конфлікт довкола нової ДЮСШ. Попри обіцянки міської влади забезпечити робочими місцями звільнених найтитулованіших тренерів Коломиї, вони досі без роботи. А справи і надалі розглядаються у судах.
У вересні місто сколихнув скандал, який виник через “непристойну” пропозицію керівництва ДЮСШ заслуженому тренеру Василеві Хмуляку.
Тоді колишньому директору ДЮСШ № 1 та найтитулованішому коломийському тренеру запропонували посаду підсобного працівника.
Василь Хмуляк, звичайно, відмовився. Тим часом справа за його позовом до міської ради і надалі триває.
Хмуляк виграв суд першої інстанції, але зараз міська рада домоглася перегляду справи.
Схожа ситуація і з Олександром Єжовим та Андрієм Хмуляком.
Вони й надалі продовжують боротися в судах. Попри заяви про бажання компромісу, ніхто з міської влади до них не звертався і поновити на роботі не пропонував.
На сьогодні всі троє тренерів займаються з дітьми у ФСК “Локомотив”, там орендують зал.
Щомісяця платять за нього 2,5 тис. гривень. Шукають ці кошти у спонсорів, з дітей за заняття плати не беруть.
Тренери кажуть, що до компромісу готові; готові працювати і надалі. Однак поки що влада ніяких кроків не зробила, а шансів виграти суд у міської ради немає.
Нагадаємо, минулого тижня вихованці Хмуляка привезли нагороди з обласного чемпіонату.
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