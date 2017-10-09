“Шансів виграти суд у Коломийської міської ради немає”, – Василь Хмуляк

Досі триває конфлікт довкола нової ДЮСШ. Попри обіцянки міської влади забезпечити робочими місцями звільнених найтитулованіших тренерів Коломиї, вони досі без роботи. А справи і надалі розглядаються у судах.

У вересні місто сколихнув скандал, який виник через “непристойну” пропозицію керівництва ДЮСШ заслуженому тренеру Василеві Хмуляку.

Тоді колишньому директору ДЮСШ № 1 та найтитулованішому коломийському тренеру запропонували посаду підсобного працівника.

Василь Хмуляк, звичайно, відмовився. Тим часом справа за його позовом до міської ради і надалі триває.

Хмуляк виграв суд першої інстанції, але зараз міська рада домоглася перегляду справи.

Схожа ситуація і з Олександром Єжовим та Андрієм Хмуляком.

Вони й надалі продовжують боротися в судах. Попри заяви про бажання компромісу, ніхто з міської влади до них не звертався і поновити на роботі не пропонував.

На сьогодні всі троє тренерів займаються з дітьми у ФСК “Локомотив”, там орендують зал.

Щомісяця платять за нього 2,5 тис. гривень. Шукають ці кошти у спонсорів, з дітей за заняття плати не беруть.

Тренери кажуть, що до компромісу готові; готові працювати і надалі. Однак поки що влада ніяких кроків не зробила, а шансів виграти суд у міської ради немає.

Нагадаємо, минулого тижня вихованці Хмуляка привезли нагороди з обласного чемпіонату.

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