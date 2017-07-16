Середньовічні споруди на кожному кроці. Чому варто відвідати Кам’янець-Подільський

Кам’янець-Подільський, що на Хмельниччині, являє собою місто контрастів, в якому міцно переплетені середньовіччя, період радянського часу і сучасного.

Місто є туристичною меккою через свою середньовічну фортецю. Але не лише фортецею живе Кам’янець-Подільський.

Будь-якому туристу тут знайдеться чим зайнятися і на що подивитися. А середньовічні споруди будуть переслідувати на кожному кроці в прямому розумінні цього слова.

Про це пише Zaxid.net.

В місті протягом року проводиться багато тематичних середньовічних фестивалі, а також мистецький фестиваль “Respublica”, фольклорно-етнічне мультикультурне “Свято семи культур”, фестиваль повітряних куль тощо.

Крім того, Кам’янець-Подільський є унікальним містом в плані віросповдання. Адже тут мирно уживаються представники греко-католицької, католицької та православних церков.

Фото: Павло Паламарчук/ZAXID.NET

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