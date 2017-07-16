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Середньовічні споруди на кожному кроці. Чому варто відвідати Кам’янець-Подільський

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Kobzov

Кам’янець-Подільський, що на Хмельниччині, являє собою місто контрастів, в якому міцно переплетені середньовіччя, період радянського часу і сучасного.

Місто є туристичною меккою через свою середньовічну фортецю. Але не лише фортецею живе Кам’янець-Подільський.

Don Yapon

Будь-якому туристу тут знайдеться чим зайнятися і на що подивитися. А середньовічні споруди будуть переслідувати на кожному кроці в прямому розумінні цього слова.

Про це пише Zaxid.net.

В місті протягом року проводиться багато тематичних середньовічних фестивалі, а також мистецький фестиваль “Respublica”, фольклорно-етнічне мультикультурне “Свято семи культур”, фестиваль повітряних куль тощо.

Крім того, Кам’янець-Подільський є унікальним містом в плані віросповдання. Адже тут мирно уживаються представники греко-католицької, католицької та православних церков.

Башта Стефана Баторія
Георгіївський собор Української православної церкви (московський патріархат)
Кафедральний костел святих Апостолів Петра і Павла. Колона, на якій встановлена Богородиця, раніше була мінаретом
Мурал на стіні будинку, який намалювали під час мистецького фестивалю “Respublica”
Повітряна куля пролітає над містом під час фестивалю повітроплавства в Кам’янці-Подільському
Повнофігурний пам’ятник Папі Івану Павлу II на території парку Петропавлівського костелу
Ратуша міста – найстаріша із збережених ратуш на території України
Смотрицький каньйон заполоняють численні готельні комплекси
Старовинна статуя ангела на території парку Петропавлівського костелу
Такий вигляд мають дворики в старій частині міста
Такі популярні за радянського періоду водяні колонки ще й досі працюють на вулицях міста
Храм Пресвятої Трійці василіанського монастиря, який належить УГКЦ

Фото: Павло Паламарчук/ZAXID.NET

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