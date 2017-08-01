Семаківці на Коломийщині відзначили День села. ВІДЕО

Семаківці відзначили 535 років від дня першої писемної згадки про населений пункт.

З цієї нагоди відбулися урочистості та святкування. На концерт прийшли місцеві та мешканці сусідніх сіл, запросили і почесних гостей з усієї області.

Вперше у писемних згадках Семаківці згадуються у 1482-му році. Місцеві краєзнавці припускають, що люди тут жили ще задовго до цієї дати.

Щодо назви села існує кілька версій, одна з найпопулярніших говорить: тут було одне з вільних поселень ремісників.

А на території села жив і працював швець Семен – від цього і пішла назва.

Сьогодні село – у складі Матеївецької об’єднаної територіальної громади. Її голова Петро Книшук каже, що сьогодні велике свято не лише у нього, а й у кожного мешканця ОТГ. Адже їм всім – 535!

Окрім урочистостей та святкового концерту, у селі організували ще й турнір з міні-футболу між командами вулиць.

На свято завітало і чимало поважних гостей. Вони переконані, що саме з маленьких сіл будують Україну.

А такі свята – це повернення до витоків української культури та історії. Для гостей свята зі сцени лунали слова привітань, а місцеві артисти з усіх сіл ОТГ дарували людям святковий настрій.

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