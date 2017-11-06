Село під Одесою облетіла на дроні ікона Божої Матері

5 листопада в селі Прилиманське Одеської області відбувся незвичайний “хресний політ”, під час якого населений пункт по периметру облетів квадрокоптер з іконою Казанської Божої Матері.

Про це повідомляє Еспресо.

“Таких замовлень у мене ще не було. Просили, щоб обручки з неба спускалися. Туристичні путівки клієнтам повітрям привозив. Навіть з портретом кандидата перед виборами літав. А тут – ціле село облетіти з іконою. Це і складно, і відповідально”, – розповів В’ячеслав Грубий, який допоміг здійснити обряд.

За словами В’ячеслава, завдання виявилося непростим. Довелося продумати, як причепити до квадрокоптера ікону, щоб на неї не реагували спеціальні датчики, які відповідають на пристрої за ідентифікацію перешкод. Та й саме село виявилося немаленьким – 3,5 км завдовжки і 1,5 завширшки.

Ініціатором повітряного хресного ходу стала прилиманська підприємниця Наталя. Так вона хоче вплинути на криміногенну ситуацію в рідному селі.

“Я щодня молюся, щоб на наше село зійшла благодать, – розповіла Наталя. – В останній рік у нас що не місяць, так когось пограбують або поб’ють. Поліція не діє. Ось я і зважилася на такий крок”.