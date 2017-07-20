Село на Прикарпатті хочуть перетворити на європейське — встановити фонтан та облаштувати зону відпочинку

Урочистості з цієї нагоди проходили на сільському стадіоні, інформують “Вікна” з посиланням на партійну прес-службу.

Молоді люди зізнаються, що хочуть жити і працювати в Старих Богородчанах, а якщо і їздити за кордон, то тільки на деякий час.

Псля створення Старобогородчанської ОТГ в селі стало жити краще: відновили Будинок культури, покращили благоустрій в центрі села, відремонтували дороги та ін.

Голова ОТГ Ярослав Здерка зазначає:

“У планах — перетворити Старі Богородчани на справжнє європейське село. Буде відкрито фонтан, облаштовано центральну площу та зону відпочинку”.

Як відомо, Старобогородчанська ОТГ стала одним із перших об’єднань у Івано-Франківській області.

Голова Старобогородчанської ОТГ висловив вдячність народному депутату Юрію Дерев’янку за допомогу у створені об’єднаної територіальної громади:

“Сьогодні громада розуміє для чого була проведена тривала робота для об’єднання. Уже другий рік ми працюємо незалежно”.

Депутат Івано-Франківської обласної ради від партії “ВОЛЯ-РУХ НОВИХ СИЛ” Марія Рудик, яка привітала село зі святом, вважає Старобогогородчанську ОТГ однією з найкращих в Україні за своїм функціонуванням і розвитком:

“Великий внесок у створення ОТГ зробив народний депутат України Юрій Дерев’янко. На даний час тут відремонтовано 80% доріг. Ярослав Здерка доклав багато зусиль для розвитку населених пунктів. Особливо багато зроблено для молоді, яка до створення ОТГ відчувала себе відкинутою. Виграно багато обласних проектів, вкладено кошти в стадіони, спортивні майданчики, будинки культури, в ті заклади, які впливатимуть на формування підростаючого покоління”.