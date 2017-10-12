СБУ попереджує про можливість нової масштабної кібератаки

Служба безпеки попереджає про підготовку нової хвилі масштабної кібератаки на державні структури та приватні компанії.

Про це інформує прес-служба СБУ, передає Українська правда.

За даними спецслужби, цілями зловмисників визначені великі державні та приватні компанії. Основна мета – порушити штатне функціонування інформаційних систем, що може дестабілізувати ситуацію в країні.

Фахівці СБ України отримали дані, що атака може бути здійснена з використанням оновлень, у тому числі загальнодоступного прикладного програмного забезпечення. Механізм її реалізації буде подібним до кібератаки, проведеної в червні 2017 року.

Для попередження несанкціонованого блокування інформаційних систем СБУ пропонує дотримуватись таких рекомендацій: