Рятувальники попереджають прикарпатців бути уважними на водоймах під час святкування Водохреща

Напередодні християнського свята Водохреща рятувальники Прикарпаття вживають всіх заходів щодо запобігання загибелі людей та виникнення надзвичайних ситуацій на водоймах під час урочистих заходів з нагоди святкування.

Вони спілкуються з мешканцями Івано-Франківщини, на вулицях населених пунктів, в храмах де проходять святкові літургії, йдеться на сайті Івано-Франківської ОДА, інформує Дзеркало Коломиї.

Пояснюють, якими небезпечними і підступними є ріки та озера взимку, і як важливо дотримуватися правил безпечної поведінки на водоймах.

Звертають увагу рятувальники на практичні дії – проводять навчання для мешканців, де розповідають, як правильно діяти у випадку біди, коли людина опиняється у крижаній воді, як самотужки вибратися з ополонки або дочекатися допомоги рятувальників і максимально зберегти сили, а також роздають листівки застережливого характеру.

Сьогодні в першу чергу спілкуються на тему святкування Водохреща, з яким пов’язано масове перебування людей поблизу водойм та купання у крижаній воді.

Пояснюють, що купатися потрібно у тільки у спеціально визначених місцях, де гарантована допомога рятувальників у випадку біди, не заходити у воду у нетверезому стані, чи маючи проблеми зі здоров’ям, особливо стежити за дітьми, які без належного догляду можуть опинитися у крижаній воді.

Рятувальники наголошують, що на Водохреща на водоймах області щороку буває дуже багато людей, тож потрібно зберігати спокій та організованість, дотримуватися всіх правил безпечної поведінки, щоб ніщо не зіпсувало свято, а йорданська вода лікувала і додавала бадьорості на цілий рік.

Нагадуємо, рятувальники закликають прикарпатців не виходити на тонку кригу. ВІДЕО.