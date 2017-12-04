Рудий Кекс завдовжки понад метр став найбільшим котом в Україні

У Дніпрі зареєстрували найбільшого кота в Україні. Ним став рудий мейн-кун на ім’я Кекс.

Про це повідомляє 5 канал, пише Новое время.

Вага тварини становить 11,6 кілограмів, завдовжки він 1,21 метр. Такі показники стали рекордними в Україні.

“5-річний Кекс їсть натуральну їжу, не гребує сухим кормом, має багато подруг і поступливий характер”, – сказано у повідомленні.

Серед котів породи мейн-кун він став чемпіоном світу у півтора роки і вже нині має близько 300 кубків переможця різних виставок.

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