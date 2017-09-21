Розпочався ремонт дороги “Коломия – Слобода”. ФОТОФАКТ

За кошти державного бюджету розпочато поточний дрібний ремонт дороги загального користування місцевого значення “Коломия-Слобода” в межах Печеніжинської об’єднаної територіальної громади.
Про це вчора у Facebook повідомив очільник САД в області Василь Буджак, пише Дзеркало Коломиї.
Планується відремонтувати 2,8 км, в тому числі між селами Рунґури і Слобода.
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А то нічого, що цей ремонт робиться халтурно????Гроші списують як на європейську якість (кількошаровий, а саме 4 шари), а насправді просто без чистки чи знятті старого асфальту заливають один шар.
А то нічого, що гроші списуються як на європейський ремонт (чотирьохшарова технологія), а насправді без чистки і без знімання старого асфальту заливають один шар. Скільки можна терпіти цю халтуру і обкрадання жителів????
А в Сопові біля заправки і 1000метрів перед нею – горби висотою до 25 см по дорогах уже біля 10 років. Це ж карається законом, так як це суспільно-небезпечний стан доріг, він навіть небезпечніший за ями…то чому ніхто не ремонтує ту дорогу?????