Розпочався ремонт дороги “Коломия – Слобода”. ФОТОФАКТ

За кошти державного бюджету розпочато поточний дрібний ремонт дороги загального користування місцевого значення “Коломия-Слобода” в межах Печеніжинської об’єднаної територіальної громади.

Про це вчора у Facebook повідомив очільник САД в області Василь Буджак, пише Дзеркало Коломиї.

Планується відремонтувати 2,8 км, в тому числі між селами Рунґури і Слобода.

Читайте також: Україна збудує автобан від Одеси до кордону з Польщею