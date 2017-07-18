Рожеві калюжі: поблизу хутрофірм у Тисмениці прорвало каналізацію. ФОТО

Вчора поблизу хутрофірм “Тисмениця” та “Тикаферлюкс” прорвало каналізацію. У дворах людей розлились калюжі рожевого кольору.

Це вже не перший випадок за місяць, повідомляє “Курс” з посиланням на міську раду.

Цього разу прорив стався на вулиці Шевська.

Екологічна інспекція вже робила перевірки, проте висновку ще надала. Тож поки невідомо, що за рідина розлилась, чому виник прорив та хто відповідальний.

На місце прориву знову викликали екологів, які відберуть проби води.

Міський голова Тисмениці Степан Сворак повідомив, що звертатиметься до райдержадміністрації з проханням допомогти вирішити проблему.