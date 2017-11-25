Ровер, катран та крумпля: карта діалектів Західної України

Дізнайтесь, що таке Вонуча та Тертюхи.
До вашої уваги слова діалектів Західної України та географія їх поширення.
Велосипед:
- У Рівному на цей засіб пересування говоритимуть Ровер. Так само на “двохколісного” говорять аж до Закарпаття.
- На перетині Острозького, Дубенського та Рівненського районів, а також в Центральній Україні казатимуть Велосипед або Лісапед.
- У Закарпатській області Ровер перетворюється на Біціґлі.
- А на Буковині можна почути, як на цей засіб пересування кажуть Колесо.
Ганчірка:
- Як не дивно, але шматок тканини, яким миють підлогу чи слабохарактерний чоловік у Рівному називається Шмата. Таку ж назву використовують на території аж до Закарпатської області.
- На північному заході України ми почуємо знайому нам кальку з російської мови Тряпка. Цим словом користуються і в Центральній Україні, а також на Хмельниччині та півдні Рівненщини.
- У Камінь-Каширському районі кажуть Ганчірка.
- Жителі деяких районів Житомирщини та Хмельниччини використовують слово Вонуча чи Гонуча.
- Чернівецька область та частина Івано-Франківської говорить Катран.
- Невеличка частина Івано-Франківщини й південь Тернопільщини миють підлогу Стиркою.
- Найбільш рідкісною назвою шматка непотрібногоодягу в Україні є Руб. Так називають ганчірку поряд із селом Сколе Львівської області.
Горище:
- У Рівному оселю привидів та старого мотлоху називають Горищем. Цим словом користується й північний захід України.
- Слово Гора поширене на території Хмельницької області та Рівненщини.
- Стрих кажуть в Львівській, Івано-Франківській областях і на заході Тернопільщини.
- Русизм Чердак використовують на маленькій території Хмельницького району.
- Маленькими плямками на карті Західної України розкидані райони, де говорять Вишка. Кількість носіїв цього слова збільшується ближче до Житомирщини.
- Під, Пюд, Под, Подря, Пуд – ці схожі слова ви почуєте на Закарпатті та Буковині.
Деко для випікання:
- Майже по всій центрально-західній частині України для запікання смаколиків використовують Деку.
- Волинська, Тернопільська, частина Львівської та Чернівецької областей кажуть Бляшка.
- А в печах більшої половини Львівської області стоїть Бритванка.
- Закарпаття називає Рівненську деку Тепшею.
- А на Буковині використовують слова Таца, Таця, Таса.
Деруни:
- Майже вся західна Україна використовує слово Деруни.
- Винятком є Тернопільська область, де цю страву оригінально називають Тертюхи.
- Частина Львівщини та Івано-Франківської області ласує Тертими Пляцками.
- Ближче до центральної частини країни їх вже називають Бараболяники.
- На північному сході Рівненщини труть картоплю на Бульбаники, адже недалеко розташований кордон з країною, відомою усім своїми врожаями бульби.
- Картопляники та картофляники труть на Рівненщині, Івано-Франківщині та у Чернівецькій області.
- Жителі північних районів Рівненщини та Волині їдять Бацони та Беци.
- Більш рідкісну назву страви можна почути на Закарпатті. Зокрема: кийзлики, ґуґіль, гуглі, тарчаники, тертики, а також кремзелики з хремзеликами.
Картопля:
- Те, з чого роблять деруни у Рівному та ближче до центральної частини країни, називають Картоплею.
- А от північна частина Рівненщини, Львівська область та Волинь весною садитиме Бульбу.
- На Тернопільщині та Хмельниччині вирощують Бараболі та Барабулі.
- Закарпаття знову відзначилось: там садять Крумплю та Ріпу.
- В Івано-Франківській області картоплю подекуди називають Мандебуркою.
- А на перетині Івано-Франківської, Тернопільської та Львівської областей на деруни труть Біб.
- Товченим, смаженим та запеченим Бандзом ласують на межі Волинської та Рівненської областей.
Лелека:
- Дітей приносить жителям Рівненщини Бузьок та подекуди Лелека. Щодо Бузьків, то цим словом «червононосих» називає майже уся Західна Україна.
- Частина Волині, Рівненщини та Хмельниччини бачить у небі Боцюнів.
- Маленький шматочок Хмельницької області та Вінниччина говорить на пташок Чорногузи.
Пательня:
- Бульбу та Тертюхи на заході України здебільшого смажать на Пательні.
- А вже на Закарпатті це кухонне приладдя називають Палачінта чи Палачінтош.
- Сковорода кажуть у Центральній Україні.
- На межі Хмельницької та Чернівецької областей люди ставлять на вогонь Жаровню.
- А на заході Тернопільської області місцеві жителі смажать бараболю на Ронделі.