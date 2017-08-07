Російські спецслужби через соцмережі можуть планувати провокації проти заробітчан з Прикарпаття

Служба безпеки України виявила факти розміщення мешканцями Прикарпаття оголошень у соцмережах з пропозиціями працевлаштуватися в РФ. Також в окремих спільнотах рекламуються транспортні послуги з доставки до місць призначення.

Заборона надання доступу до інтернет-ресурсів держави-агресора була введена в тому числі для зменшення можливостей російських спецслужб вести діяльність на шкоду українським громадянам та державі.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Участь у групах, де обговорюється виїзд до РФ, дає можливість спецслужбам цієї країни заздалегідь вивчити потенційних трудових мігрантів та їхні родинні зв’язки, щоб спланувати компрометуючі ситуації під час перебування заробітчан на території країни-агресора.

Такий штучний “компромат” спецслужби РФ використовують, щоб шантажем і залякуванням змусити громадян України до протиправної діяльності на шкоду національним інтересам своєї держави.

Для того, щоб не потрапити в наперед сплановану пастку спецслужб агресора, СБУ рекомендує обмежити використання перш за все російських соціальних мереж і сервісів.

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