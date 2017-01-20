Родина прикарпатського богатиря взяла участь у фотопроекті “Великий тато України”. ФОТО

Фотопроект “Великий тато України” проводиться з метою підняття позитивного іміджу України в світі, підняття статусу багатодітних родин, престижу традиційних сімейних цінностей та підтримки тих українських багатодітних родин, які втратили своїх чоловіків під час війни на Донбасі.

Родина франківського богатиря Василя Вірастюка також взяла участь у фотопроекті “Великий тато України”. Тато Василь, мама Інна, та сини – Адам, Олег та Сашко, повідомляє Галицький кореспондент.

На запитання, ким є для синів їхній батько, старші хлопці відповіли, що тато є їхнім янголом.

Василь Вірастюк приміряв на себе образ князя Романа Великого.

“ФОТОСЕСІЯ, Я В ОБРАЗІ Князя Романа Великого XIII ст. В рамках фотопроекту “Великий тато України”, для віп-календаря, відомі чоловіки в образах Великих Князів”, – написав стронгмен на своїй сторінці у Фейсбук.

Брати участь у конкурсі “Великий тато України” мали право фізичні особи чоловічої статі, які постійно проживають на території України; на момент проведення Проекту виховують не менше трьох дітей; досягли визначного успіху у сфері своєї професійної діяльності за такими номінаціями: підприємець, волонтер, спортсмен, музикант, фермер, митець, громадський діяч, військовий, медичний працівник, менеджер, бізнес-тренер, вчений; виховують своїх дітей у патріотичному дусі, є для них авторитетом та гордістю.

Серед учасників родина Олега Скрипки, Василя Вірастюка, Віталія Опанасюка, Андрія Гука, Анатолія та Тамари Харченків, Ореста Криси, родина Меда, родина Тараса Ложенка.