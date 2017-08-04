Роботодавців закликали змінювати графік роботи у спеку

Віце-прем’єр-міністр Павло Розенко закликав роботодавців надавати працівникам можливість перенесення робочого графіка на інший час, якщо він припадає на спекотні дні.

“У нас в цьому плані, я вважаю, виважене законодавство, яке дає право роботодавцю вирішувати в робочому порядку питання або зменшення робочого часу, або збільшення обідньої перерви, або застосування інших заходів для збереження робочого потенціалу і здоров’я тих людей, які працюють на підприємстві“, – сказав Розенко в ефірі телеканалу “112 Україна”, інформує ZN,UA.

Розенко закликав використовувати плаваючі графіки, коли можна дозволити працівникам в період високих температур працювати менше, або відпрацювати їх в інший час.

Від зазначив, що роботодавцям необхідно дотримуватися всі умови для комфортної роботи співробітників.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в середу, 2 серпня, середньодобова температура повітря досягла +28,9°. Таким чином на 0,6° перевищено попередній температурний рекорд для цього дня, який був встановлений в 2010 році.

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