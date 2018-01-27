Рівень злочинності на Франківщині – один з найнижчих в Україні

Прикарпаття зберігає лідерські позиції серед регіонів країни з найменшим рівнем злочинності.

“На 10 тисяч населення в області припадає 36,6% кримінальних правопорушень, а це один з найнижчих показників у державі”, – каже Владислав Братюк, інформує Галка.

На території області нижча загальнодержавної питома вага тяжких та особливо тяжких правопорушень.

Майже наполовину зменшилась кількість умисних вбивств (з 15 до 8) та умисних тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілих (з 10 до 6). Однак, зросла кількість корисливих злочинів, у тому числі крадіжок та грабежів.

Відтак, з початку року на Прикарпатті відкрито 7 596 кримінальних проваджень, з яких 3 910 – крадіжки.

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