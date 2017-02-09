Рекламні конструкції, розміщені на території Коломиї, повинні мати маркування

Розміщені на території міста всі спеціальні конструкції (рекламні засоби) повинні мати маркування. Про це повідомляє Відділ архітектури та містобудування Коломийської міської ради.

“Розміщені на території міста всі спеціальні конструкції (рекламні засоби) повинні мати маркування (найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номер телефону, номер дозволу та термін його дії) відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 р. №2067 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами» п. 44; рішення Коломийської міської ради від 21.10.2009 р. №2346-42/2009 «Про внесення змін і доповнень до Правил розміщення зовнішньої реклами та порядку надання розповсюджувачам зовнішньої реклами у тимчасове користування місць, що перебувають у комунальній власності для розміщення спеціальних конструкцій у місті Коломиї» п.48.

Принагідно повідомляємо, що конструкції, які не будуть містити вказаної інформації, після 01.07.2017р. будуть демонтовані, а дозволи будуть анульовані”. – йдеться у повідомленні.