Речник Міноборони назвав втрати за три роки АТО

З початку АТО на Донбасі загинуло понад 2,6 тис. військових.

Про це повідомив речник Міноборони України з питань АТО Андрій Лисенко, пише Gazeta.ua.

“За три роки в боях за свободу, незалежність і територіальну цілісність України загинули 2652 військовослужбовці та співробітники Збройних сил, Національної гвардії, СБУ, МВС, Держприкордонслужби та інших військових і силових структур. 9578 зазнали бойових поранень.

14 квітня Україна відзначає третю річницю початку АТО на території Донецької та Луганської областей. Указ про початок операції – це виправдана реакція на сепаратистський заколот, інспірований, організований, озброєний і керований Росією. Тисячі українських патріотів вирушили на східний фронт, щоб відбити ворожу агресію. Також українські волонтери і мільйони патріотів по всій країні зробили свої внески на захист Батьківщини. Від усього світу Україна отримала військову допомогу і дипломатичну підтримку усправедливій боротьбі з російськими окупантами”, – зазначив він.