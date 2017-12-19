Районний центр на Прикарпатті виграв грант ЄС на понад півмільйона євро

Консорціум з реалізації проекту формують Долинська міська рада та комунальне підприємство “Долина-Інвест”, повідомляють Вікна.

Загальна вартість проекту 667 442,00 євро, з яких грант ЄС – 520 604,72 євро. Детальну інформацію про мету, завдання та заходи проекту будуть розповідати в ході стартового заходу, який планують провести у січні-лютому 2018 року.