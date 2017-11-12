Рай на землі існує. Світлини з Рожнятівщини, які перехоплюють дух

Фотограф з Івано-Франківська поділився у Facebook неймовірними світлинами з Рожнятівщини.

Сфотографував красиву природу на Рожнятівщині фотограф Андрій Шустикевич, пише Місто.

“Туристичною родзинкою Рожнятівщині не стати ще років 50-100 (зрештою, як і нафтовим Клондайком). Хоча хороші місця там однозначно є. Для затятих атеїстів — Рай таки існує, але він на Землі © Roman Vodvud. Щоправда, для невеликої кількості людей і у певні пори року =) Турне де Ріпне-Лицівка-Підлісся-Князівське”, – йдеться у публікації.