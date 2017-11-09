Рада змінила “правила гри” під час призначення голів РДА

Верховна Рада України підтримала за основу і в цілому законопроект №7126 “Про внесення змін у деякі закони України щодо окремих питань проходження державної служби”. За документ проголосували 234 нардепи.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Так, законом “Про державну службу” посади голів місцевих державних адміністрацій віднесено до посад державної служби категорії “А”.

Згідно з нормами цього закону таких голови адміністрацій призначаються на посаду і звільняються з посади президентом України за поданням Кабінету міністрів. Однак при цьому пропозиції щодо кандидатів на посади голів місцевих державних адміністрацій Кабміну повинна вносити комісія з питань вищого корпусу державної служби за результатами конкурсного відбору в порядку, визначеному зазначеним законом.

Крім цього, комісія погодила звільнення відповідних посадових осіб, а також здійснювала дисциплінарні провадження стосовно відповідної категорії держслужбовців.

Автори закону зазначають, що, згідно ст. 118 Конституції України, голови місцевих держадміністрацій призначаються на посаду і звільняються з посади президентом України за поданням Кабміну, а не комісії. Після прийняття законопроекту №7126 буде повернута процедура, передбачена в Конституції.

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