Психолог пояснила, як вберегти дитину від травм внаслідок розлучення

На жаль, розлучення рідко бувають мирними та безболісними. Надто коли у війни дорослих стають втягнутими діти.

Від поведінки батьків у цей непростий період залежить, чи отримає дитина позитивний приклад стосунків між дорослими людьми та пошуку компромісів, чи понесе в собі хибні установки, що зважатимуть їй самій бути щасливою у сімейному житті, змусять боятися болю, свідком якого вона була.

Дитина, батьки якої вирішили більше не бути разом, не повинна приходити до висновку, що у розлучені є переможець, а є переможений, вважає психолог Ендрю Дж. Маршалл.

Він застерігає татусів і мам від поширених помилок, пише УП.Життя з посиланням на сайт Healthista.

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