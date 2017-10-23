Психолог пояснила, як вберегти дитину від травм внаслідок розлучення

На жаль, розлучення рідко бувають мирними та безболісними. Надто коли у війни дорослих стають втягнутими діти.
Від поведінки батьків у цей непростий період залежить, чи отримає дитина позитивний приклад стосунків між дорослими людьми та пошуку компромісів, чи понесе в собі хибні установки, що зважатимуть їй самій бути щасливою у сімейному житті, змусять боятися болю, свідком якого вона була.
Дитина, батьки якої вирішили більше не бути разом, не повинна приходити до висновку, що у розлучені є переможець, а є переможений, вважає психолог Ендрю Дж. Маршалл.
Він застерігає татусів і мам від поширених помилок, пише УП.Життя з посиланням на сайт Healthista.
Тримайте дитину в курсі
“У дітей є вуха, а стіни в вашому домі не звуконепроникні. Вам хотітиметься постаратися якомога менше гримати і волати одне на одного, але неможливо, щоби дитина не була в курсі того, що відбувається”, – каже психолог.
Він радить, щоби про розлучення дитині батьки повідомили разом. Але не варто робити це в формі “великих зборів”. Дитині буде легше задати питання, що її турбують, коли ви в цей час щось робитимете разом, будете пекти печиво тощо.
“Коли вони задають питання, будьте з ними якомога чеснішими та давайте якнайменше деталей. Якщо ви не знаєте, що буде далі, то цілком прийнятним буде сказати, що зараз ви не знаєте”, – говорить Маршалл.
Кажіть дитині правду
Зокрема це стосується випадків, коли причина розлучення – інший чоловік або жінка. Причому бажано, щоби розказав дитині правду той із батьків, у чиєму житті з’явилася інша людина. А скривджена сторона – утрималася від звинувачень.
“Вам просто треба повідомити основні факти, що тато або мама розлюбили та зустріли когось іншого. Бо діти врешті взнають те самі – я вам обіцяю. Може бути, що вони вже знають. Нам хочеться думати, що діти глухі та німі, що вони знають лише те, що ми їм кажемо, але це не так. Я знаю багато випадків, де діти дізнавалися про роман (когось із батьків) і роками берегли цей секрет”, – запевняє Маршалл.
Захистіть дитину від деталей
“У мене були клієнти, котрим їхні батьки розказували про венеричні захворювання, якими їх заразив інший із батьків. Ця інформація лишається назавжди, дітям не треба такого чути”, – каже Маршалл.
Дізнайтеся, що для дитини означає ваше розлучення
Діти різного віку розуміють різне. Запитайте дитину що для неї означає розлучення, як переживали подібне її друзі. Так ви почнете розуміти, як виглядає розлучення з її точки зору, і які саме моменти – наприклад, те, що якийсь її друг після розлучення більше не бачив свого тата – дитину тривожить найбільше.
Не дозволяйте дитині стати вам мамою чи татом
Тобто дитина не повинна брати на себе тягар піклування про вас та ваші емоції. Запевніть її, що хоча ви й відчуваєте зараз гнів чи смуток, ви в змозі дати собі раду.
Пильнуйте та будьте готові надати дитині підтримку
Розлучення батьків – це переламний момент у житті дитини, й існує велика небезпека, що вона “зійде з рейок”.
Наприклад, дівчинка, чий “позбавлений статі”, звичний тато раптом перетворився на чоловіка, який ходить на побачення та займається сексом із іншими жінками – в неї ніби зненацька одібрали трамплін, із якого вона мала стрибнути у власне доросле життя. Нерідко таке дівча починає воювати з “суперницею” або боротися за батькову увагу, поринаючи у сексуальні пригоди раніше, ніж мало б.
Побудуйте нові, дружні відносини з екс-чоловіком/дружиною
Найкращу підтримку ви зможете забезпечити дітям, сформувавши хороший альянс із їхньому мамою чи татом. Дуже важливо зберегти хороші стосунки – навіть коли часом вам здаватиметься, що вам доводиться бути з партнером чемнішим, ніж він того заслуговує. І не можна говорити дитині погано одне про одного.
“Люди розлучаються, бо не можуть добре спілкуватися. Але насправді після розлучення вони мусять спілкуватися ще краще. Люди перестають розмовляти, бо їм надто боляче, потім вони розлучаються і думають, що це все вирішить, але ні. Тож продовжуйте говорити одне з одним і продовжуйте слухати. Якщо вважаєте, що розлучення – це просте рішення, ви будете дуже розчаровані”, – каже Маршалл.
“Вам треба бути в змозі разом працювати над проектом вирощування ваших дітей, так, щоби ваші діти засвоїли, що мати розбіжності – нормально, і робити помилки – нормально. Ви припустилися помилки, коли одружилися, але ви її виправили, бо знайшли спосіб, як продовжувати співпрацювати як батьки та ростити ваших дітей у люблячому середовищі”, – наголошує він.