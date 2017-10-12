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Пряма трансляція 25 сесії Коломийської міської ради

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Дивіться пряму трансляцію 25 сесії міської ради.

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