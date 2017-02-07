Проїзд дорогами Прикарпаття забезпечено, заторів немає

В ніч з 6 на 7 лютого на дорогах області ускладнився проїзд через погіршення погодних умов.

Як повідомив начальник Служби автомобільних доріг в області Василь Буджак, о 4:00 годині ранку для розчищення та підсипання доріг протиожеледною сумішшю на головні магістралі виїхали 58 одиниць дорожньої техніки: 30 піскорозкидачів, 12 навантажувачів, автогрейдери і трактори з відвалами, інформує “Дзеркало Коломиї“.

“Станом на 9:00 годину проїзд забезпечено, заторів немає. У зв’язку з подальшим погіршенням погодних умов просимо утриматись від поїздок, особливо з дітьми, а також важковаговим транспортом. Закликаємо водіїв бути особливо уважними та обережними, мінімізувати швидкість руху. Також просимо органи місцевої влади, підприємства усіх форм власності допомогти в забезпеченні проїзду на дорогах загального користування”, – повідомив Василь Буджак.

За повідомленням синоптиків, снігопади не припинятимуться на Прикарпатті ще добу.

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