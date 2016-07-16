Прокурором Івано-Франківської області став Олександр Стратюк

Сьогодні, 16 липня, генеральний прокурор України Юрій Луценко представить колективу обласної прокуратури нового керівника. Прокурором Івано-Франківської області стане Олександр Стратюк.

Старший радник юстиції Олександр Миколайович Стратюк до призначення на Франківщину працював на посаді заступника прокурора Харківської області (з 30 жовтня 2014 р.), пише Курс.

Інформації про Стратюка у відкритих джерелах обмаль. Відомо, що народився він 6 квітня 1967 року в селі Жаврів Гощанського району Рівненської області, адвокат, працював у Києві, в органах прокуратури з 1994 р.

“Прокурорська правда”, аналізуючи декларації керівництва обласних прокуратур, писала про Олександра Стратюка як “найбіднішого” із заступників прокурора Харківської області. У 2014 році Стратюк заробив 142,3 тис грн, з яких 49,9 тис грн – заробітна плата, 91 тис грн – інші види доходів. Цікаво, що при цьому Стратюк задекларував за 2014 р. подарунків, виграшів і призів на 140 тис грн.

Попередника Стратюка на посаді прокурора Івано-Франківської області Владислава Братюка звільнили з органів прокуратури. Нагадаємо, Братюк очолював прокуратуру Івано-Франківської області з 30 червня минулого року.