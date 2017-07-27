Прокуратура викрила ще один факт незаконного видобування гравію на Коломийщині

Встановлено, що 31-річний коломиянин за допомогою екскаватора та вантажного автомобіля видобував піщано-гравійну суміш з річища Пруту, який протікає на території с. Воскресінці, повідомляє прес-служба прокуратури Івано-Франківської області, пише Дзеркало Коломиї.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.240 (порушення правил охорони або використання надр) КК України.

Наразі вирішується питання про накладення арешту на вказані транспортні засоби.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Коломийська місцева прокуратура.