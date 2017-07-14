Програмістка попросила відгул, щоб впоратися з депресією. Її начальник відповів більш, ніж гідно

Програмістка попросила відгул, щоб впоратися з депресією. Її начальник відповів більш, ніж...

Програмістка Мадалін Паркер зі штату Мічіган, США, попросила 2 дні відпустки для того щоб, поправити своє психічне здоров’я. Її начальник приємно здивував, пише НВ.

Листування між Паркер та її начальником відбувалося в корпоративній пошті. Відповідь була настільки несподіваною, що жінка опублікувала її у Twitter:

“Привіт, командо, я візьму на сьогодні та на завтра вихідний, аби сконцентруватися на ментальному здоров’ї. Сподіваюся я повернуся наступного тижня, з новими силами.

Я хочу тобі подякувати за подібне прохання. Ти можеш робити так щоразу, і це буде нагадуванням про важливість відпусток для лікування ментального здоров’я. Я не можу повірити, що така практика не використовується у всіх організаціях. Ти – приклад для нас усіх, за допомогою якого ми зможемо подолати це упередження, і присвятити всіх себе роботі”.