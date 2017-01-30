Проект “Моя країна” показав “Скелі Довбуша” з висоти пташиного польоту. ВІДЕО

Вік могутніх кам’яних брил сягає 70 млн років. Вони утворилися на дні палеогенового моря і фактично складаються із гальки та піску.

Проект “Моя країна” з висоти пташиного польоту показав скельно-печерний комплекс “Скелі Довбуша”, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Фіртку.

Довідка:

Ске́лі До́вбуша — скельно-печерний комплекс, унікальна пам’ятка історії та природи. Розташована поблизу села Бубнища (Болехівська міськрада, Івано-Франківська область), в урочищі Бубнище, на території створеного 1996 року Поляницького регіонального парку.

Комплексна пам’ятка природи “Скелі Довбуша” лежить на висоті 668 м над рівнем моря. Це скелясті виступи пісковиків заввишки до 80 м, що утворились більше 70 млн років тому на дні палеогенового моря. Кам’яний лабіринт завширшки 200 м тягнеться серед буково-смерекового лісу зі сходу на захід майже на 1 км. За переказами, у XVII–XVIII ст. тут таборували опришки, які використовували печери під сховище. Унікальний скельний комплекс названий на честь легендарного опришка Олекси Довбуша.

Це неповторне за своїми формами і розташуванням нагромадження гігантських скель, каменів, що нагадують дивовижних істот, покраяне глибокими, завжди темними ущелинами, ямами, потаємними ходами та стежками. Про Бубнище свого часу писав Іван Франко у своєму творі “Бубнище”, Михайло Грушевський визначив Скелі Довбуша як оборонний скельно-печерний комплекс.