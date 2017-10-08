Приватбанк продасть Буковель та інші активи, – НБУ

На балансі Приватбанку знаходиться величезна кількість об’єктів нерухомості і активів, якими державна фінустанова не здатна ефективно управляти. А тому усі вони мають бути продані.

Про це в ефірі радіостанції “Вести” повідомила заступник голови правління Національного банку України Катерина Рожкова, пише UBR.

Зокрема, державному Приватбанку належать гірськолижний курорт Буковель, стадіон “Дніпро Арена”, приміщення телеканалу “1+1” і ряд інших активів.

“Минулого року, при виконанні першого етапу докапіталізації частина активів була взята на баланс банку в рахунок погашення кредитної заборгованості. Серед них Буковель, об’єкти нерухомості і літаки МАУ”, – повідомила Рожкова.

За її словами, усе це – непрофільні активи, по яких після оцінки й інвентаризації прийматиметься рішення про реалізацію.

Вона переконана, що усі непрофільні активи мають бути продані. І наглядова рада Приватбанку прийме таке рішення. Адже держбанк не може ефективно ними управляти.

“Буковель – один з найскладніших активів, який, де-факто, не підкоряється менеджменту банку. Саме тому його треба продавати. У банку немає ні людей, ні компетенції, щоб ним управляти”, – резюмувала Рожкова.

За її словами, продаж таких активів може здійснюватися на майданчиках ProZorro і/або СЕТАМ.

Як повідомлялося раніше, “Буковель” спершу планують здати в оренду, а згодом — продати.

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