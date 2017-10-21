Прикордонники затримали двох поляків і українця, які нелегально перевозили людей до ЄС

Сілезький відділ Прикордонної служби затримав трьох представників злочинної групи – двох поляків та одного громадянина України.

Послугами злочинної групи, що організувала можливість нелегального в’їзду до Польщі, скористалося щонайменше кількасот осіб, повідомляє Польське радіо, пише Дзеркало Коломиї.

Як повідомила речниця Сілезького відділу Прикордонної служби Катажина Вальчак, злочинці займалися цим промислом принаймні рік.

“Їхня діяльність полягала в тому, що зловмисники знаходили в містах Цєшин та Бєльсько-Бяла підставних осіб, які взамін за невелику майнову вигоду оформляли в управліннях праці неправдиві заяви про намір працевлаштувати іноземця. На основі цих документів громадяни України незаконно отримували в польських консульських установах шенгенські візи з правом працювати в нашій країні”, – заявила Катажина Вальчак.

Українці з візою прибували до Польщі, але не влаштовувалися на роботу в людей, що були вказані в документах.

“Найчастіше вони незаконно виїжджали до інших країн ЄС і там починали працювати в тіньовій сфері. Зрештою, підставні особи, які оформили документ, ніколи не мали наміру ані можливості прийняти їх на роботу”, – додала речниця Сілезького відділу Прикордонної служби.

За отримання візи українці платили від 100 до 400 євро. Слідство в цій справі тривало кілька місяців. Затриманим особам загрожує до восьми років ув’язнення.

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