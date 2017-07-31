“Прикарпаттяобленерго” розігрує три зонні лічильники

1 серпня на офіційній сторінці АТ “Прикарпаттяобленерго” в мережі facebook стартує конкурс, переможця якого визначить генератор випадкових чисел Random.org.

16 серпня компанія “Прикарпаттяобленерго” відзначатиме свою 87-му річницю. Щоб розділити свято зі своїми споживачами, енергокомпанія оголошує розіграш трьох зонних лічильників та їх встановлення.

“Ми усвідомлюємо, що саме довіра споживачів є основним індикатором того, чого ми досягли за ці роки. Ми дуже цінуємо думку кожного клієнта, – зазначає Олег Дацко, комерційний директор компанії. – Оголошуючи конкурс в соціальній мережі, ми хочемо подякувати споживачам за 87 років лояльності, підтримки та визнання. Сподіваємось, що такі конкурси дозволять нам стати ще ближчими до наших споживачів”.

Для участі в конкурсі необхідно:

– бути зареєстрованим користувачем “Персонального кабінету“;

– вподобати сторінку АТ “Прикарпаттяобленерго”;

– позначити друга в коментарях під цим оголошенням.

У подарунок – зонний лічильник, який буде економити витрати на електроенергію. Заміна лічильника також в подарунок!!!

Імена трьох переможців стануть відомі 16 серпня. Їх визначить генератор випадкових чисел Random.org.

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