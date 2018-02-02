“Прикарпаттяобленерго” пояснило, чому відбуваються нетривалі вимкнення світла у нічну пору

У “Прикарпаттяобленерго” повідомляють, що на прохання споживачів, з 1 лютого час, у який відбувається перемикання споживачів з лінії на лінію, змінився.

Якщо раніше споживачів перемикали з 00:00 до 06:00, кажуть в енергокомпанії, то тепер це робитимуть у період з 03:00 до 05:00.

За інформацією Фіртки, останнім часом на різних порталах мережі інтернет споживачі просять пояснити, чим зумовнені нетривалі вимкнення світла у нічну пору, зокрема в проміжку з дванадцятої години ночі по шосту ранку. З тими ж питаннями клієнти звертаються до спеціалістів АТ “Прикарпаттяобленерго”.

У компанії пояснюють, що таке короткочасне вимкнення світла в цей час може означати оперативне перемикання на іншу лінію. Такі заходи обленерго проводить для ліквідації дефектів та здійснення планових робіт. Завдяки цим заходам суттєво мінімізується загроза аварійних вимкнень, покращується якість електропостачання.