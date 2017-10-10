Прикарпаття прийматиме десятий ювілейний VeloForum

Івано-Франківськ виборов право приймати головну велоподію наступного року в Україні – десятий міжнародний VeloForum-2018.

Захід відбудеться наступної осені на заводі “Промприлад”, пише Курс.

VeloForum з 2009-го року збирає велоактивістів, громадських діячів, лідерів громадського сектору, урбаністів, транспортників та представників органів влади з України та країн Європи. Щороку за право приймати цю масштабну велоподію змагаються різні міста та громадські організації.

Головною метою Форуму є популяризація велосипедного руху, запровадження інфраструктурних змін та змін у законодавстві для безпеки і комфорту велосипедистів в Україні, налагодження комунікації та обговорення актуальних проблем та трендів.

Організатори обіцяють на час проведення VeloForum перетворити Івано-Франківськ на велостолицю України.

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