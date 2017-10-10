Прикарпаття на першому місці по захворюваності на кір в Україні

Про загрозливу ситуацію із захворюванням на кір на Прикарпатті розповіли медики Обласної дитячої клінічної лікарні.

Головний спеціаліст з дитячої імунології Галина Бенько та головний терапевт області Лариса Боришкевич повідомили, що зараз на Прикарпатті 810 хворих на кір, з них 610 – діти. За цим сумним показником область перша в Україні, інформує Курс.

Кір – це високозаразна інфекція, яка дає дуже серйозні ускладнення, наголошують медики. Епідемія кору почалася з Румунії в 2010 році. Зараз в Європі оголошена епідемія, найвищий рівень небезпеки – у Румунії та Італії.

В області дуже низький – найменший в країні – відсоток вакцинованих від кору: діти до року – 61%, до 8 років – 60% щеплених від загальної кількості. Щоб стабілізувати ситуацію з поширенням кору, потрібно 95% вакцинованих.

Медики кажуть, що ізолювати дітей без щеплень не будуть, хоч є відповідний лист-рекомендація МОЗ. Натомість будуть пояснювати батькам загрози відмови від вакцинації і закликають долучатися до роз’яснювальної роботи освітян.

За словами медиків, сьогодні вакцини від кору безплатні і є в усіх дитячих поліклініках Івано-Франківська та райцентрів. Вакцина бельгійського виробництва, сертифікована.

Лише за останній тиждень жовтня додалося 30 хворих по області. У Франківську сьогодні – 178 хворих, з яких 136 – діти, решта молоді люди. Через високу контактність людей захворюваність буде продовжувати зростати, каже начальник управління охорони здоров’я міськради Марія Бойко. Тривогу викликає те, що захворіли діти до року.

Кір поширюється навіть вентиляційними шляхами – по стояках у багатоповерхівці, каже Бойко. “Якщо в одній квартирі на поверсі захворіли, то є ймовірність, що захворіти можуть інші діти по стояках”, – каже Бойко.

У Франківську захворіли 5 медиків міської лікарні, є випадки захворювання вчителів, які контактували з учнями.

“Тому говоримо про небезпеку для дорослих. Треба бути чесним перед собою… 56-річна медсестра захворіла на кір, це дуже важкий і складний перебіг. Дає пневмонію зі смертельним наслідком. В 2006 році померла студентка у Франківську від коревого енцефаліту. Кір – це серйозна небезпека, і наразі в світі немає іншого засобу захисту, як щеплення”, – наголосила Марія Бойко.

“Кір може починатися легко, але ніхто не скаже вам, як завершиться. Сьогодні з кору знятий гриф дитячої інфекції. Захворіти можна в будь-якому віці”, – додала Лариса Боришкевич.

З 14 вересня в області стартувала кампанія щеплення дітей віком до 9 років від кору. Вже вакциновано 3 тисячі дітей, кампанія триває.

Директор департаменту освіти ОДА Віктор Кімакович запевнив, що школи закривати в області не будуть: “Нам не потрібно паніки”. Освітяни зосередяться на роботі з батьками. Батьки відмовляються від щеплень, бо більше бояться не хвороби, а ускладнення від вакцини. Сьогодні на нараді в ОДКЛ медики будуть шукати способи, як цю ситуацію змінити.

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