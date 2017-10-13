Прикарпатцю загрожує три роки тюрми за вісім зрубаних смерек

У Косівському районі задокументовано факт незаконної порубки лісу. У її вчиненні правоохоронці підозрюють одного з сільських мешканців.

Про це повідомляє сектор комунікації ГУНП в Івано-Франківській області.

Як з’ясували правоохоронці, вісім дерев породи смерека на території лісгоспу зрубав 55-річний житель одного із околичних сіл.

Підозрюваний зізнався у скоєному злочині та вказав, що деревину мав намір використати для господарських потреб.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження.

Чоловіку загрожує штраф, обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той самий строк.

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