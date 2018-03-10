Прикарпатцям розповіли, що робити при виявленні підозрілого предмета

Помітивши підозрілий пакунок чи предмет, залишений без нагляду і який ззовні нагадує вибухонебезпечний пристрій, в жодному разі не чіпайте його. Відійдіть на безпечну відстань, обмежте рух інших громадян біля предмету та обов’язково повідомте про свою знахідку у поліцію.

Про це попереджає Сектор комунікацій Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, пише Дзеркало Коломиї.



Не підбирайте кинутих речей, якими б привабливими вони не були, у них можуть бути закамуфльовані вибухові пристрої (у пластикових банках, стільникових телефонах тощо). На вулиці не бийте ногами предмети, що лежать на землі. Характерні ознаки, які вказують на можливу наявність вибухових пристроїв у підозрілому предметі:

– підозрілі обставини появи предметів – сумок, пакетів, коробок, металевих і скляних ємностей тощо, залишених без догляду власниками в даному місці і в даний час.

– підозрілі обставини появи щойно поштукатурених або свіжопофарбованих місць на стінах, свіжоскопаної ділянки землі або купи сміття на шляху проходження;

– наявність у предметів характерного вигляду штатних боєприпасів, учбово-імітаційних, сигнальних, освітлювальних, піротехнічних виробів;

– наявність очевидних деталей, які приводять вибухові пристрої в дію (елементи живлення, тумблери, кнопки, таймери, проводи тощо);

– звук роботи годинникового механізму з підозрілого предмета;

– наявність у предмета запаху бензину, газу, розчинника, а також інших хімічних речовин;

– наявність електроприводів (антен, мобільних телефонів), світловоду, який мигтить або безупинно горить;

– наявність диму, який виходить із предмета;- наявність у дверях (вікнах) будь-яких сторонніх предметів, закріплених до них шнуром, проводом або липкою стрічкою.

Якщо виявлений предмет, на вашу думку, не повинен перебувати в цьому місці і видався вам підозрілим, не залишайте його без уваги.

На усі без винятку повідомлення поліція забезпечить оперативне реагування відповідних служб, зокрема, вибухо-технічної служби поліції та подбає про безпеку людей.

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