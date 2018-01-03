Прикарпатцям нагадують правила використання піротехнічних виробів

Задля попередження виникнення трагічних випадків під час застосування піротехнічних виробів рятувальники ДСНС України нагадують елементарні правила безпечного використання петард‚ салютів та феєрверків.

Зокрема:

– купувати піротехнічні вироби необхідно тільки в спеціалізованих торгових місцях і вимагати у реалізаторів сертифікат якості; у жодному разі не купуйте петарди й феєрверки у місцях стихійного продажу;

– перед використанням піротехнічних виробів уважно ознайомтеся з інструкцією і суворо дотримуйтесь вказівок;

– забороняється використовувати вироби, які мають дефекти: зіпсовані, з тріщинами та іншими пошкодженнями корпусу або гніту;

– забороняється запускати петарди, феєрверки, ракети з балконів чи у закритих приміщеннях. Запускати феєрверки слід на відстані не менше 100 метрів від будинків та інших об’єктів;

– при використанні піротехнічних виробів не можна перебувати в нетверезому стані і курити;

– забороняється зберігання піротехнічних виробів біля обігрівачів і опалювальних приладів: батарей, електричних і газових печей;

– не рекомендується носити піротехніку в кишенях та приводити її в дію (підпалювати), тримаючи в руках;

– запалюючи феєрверк, не нахиляйтеся над ним, а постарайтеся відразу ж відійти на безпечну відстань – 30-50 метрів;

– до будь-якого піротехнічного виробу підходьте мінімум через дві хвилини після закінчення його роботи, а до багатозарядних краще не наближатися ще довше; якщо салют не спрацював, не підходьте до нього близько 10-ти хвилин, оскільки існує велика вірогідність запізнілого вибуху;

– пильно стежте за дітьми та не дозволяйте їм гратися з піротехнікою;

– піротехніку, яка спрацювала, гасіть, дотримуючись усіх можливих застережних заходів.

Загальноприйнятий спосіб утилізації піротехніки такий: залийте її водою на дві години і лише після цього викиньте разом зі звичайним сміттям.