Прикарпатця затримано за розповсюдження амфетаміну

Затримано за підозрою 42-річного місцевого жителя, який упродовж січня – лютого 2018 року збував амфетамін мешканцям району, інформують “Вікна” з посиланням на прес-службу Прокуратури Івано-Франківської області.

Вказаному громадянину оголошено підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.