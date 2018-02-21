Прикарпатця затримано за розповсюдження амфетаміну

За результатами процесуального керівництва Долинського відділу Калуської місцевої прокуратури правоохоронними органами припинено діяльність по збуту на території району психотропної речовини – амфетаміну.
Затримано за підозрою 42-річного місцевого жителя, який упродовж січня – лютого 2018 року збував амфетамін мешканцям району, інформують “Вікна” з посиланням на прес-службу Прокуратури Івано-Франківської області.
Вказаному громадянину оголошено підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.