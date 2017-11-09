Прикарпатця, який намагався зґвалтувати дев’ятирічну дівчинку, взяли під варту. ФОТО

Нагадаємо, прикрий випадок трапився 7 листопада в Калуші. Посеред дня у місті невідомий намагався пограбувати та зґвалтувати дев’ятирічну дівчинку.

Калуською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 153 (Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприроднім способом) та ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України, повідомляє прес-служба прокуратури.

Як відомо, 7 листопада надійшло повідомлення від жительки м. Калуша про те, що до її дитини, яка йшла зі школи додому, почав чіплятися невідомий чоловік та намагався задовольнити свою статеву пристрасть неприродним способом.

Вказаною особою, виявився 29-річний житель Рожнятівського району, йому оголошено підозру за ч. 3 ст. 153, ч. 2 ст. 186 КК України та обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

За вчинення злочину йому загрожує до 15 років позбавлення волі.