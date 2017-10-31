Прикарпатців запрошують на “Галицький бал”

13 листопада в Івано-Франківську відбудеться традиційний одинадцятий “Галицький бал”.

Підготуватися до балу можна на майстер-класах від Прикарпатського університету в хореографічному залі вузу, інформує Фіртка.

Минулоріч на ювілейний Галицький бал за давньою традицією дівчата з собою принесли пляцки.

За словами доцента кафедри філософії, соціології та релігієзнавства, ідейної натхненниці балу та режисера Лілії Борисевич, цьогоріч дійство відбудеться в драмтеатрі імені І.Франка.

Дрес-код для дам – бальна або довга вечірня сукня, для кавалерів – фрак, смокінг або костюм з краваткою чи метеликом.

“Це не дискотека – це бал, тому варто витримати дрес-код”, – наголошує режисер Лілія Борисевич.

У програмі передбачений показ вечірніх суконь, етнопоказ, показ хутрових виробів. Серед звичних номінацій оберуть й найелегантнішу пару вечора.

Цьогоріч участь в балу візьмуть студенти, аспіранти, доценти, професори, представники влади, громадських організацій, волонтери та учасники АТО, делегації з Чернівців та Львова.

Також на Галицькому балу буде фотозона для селфі, а переможці найкращого фото отримають призи. Потрапити на бал можна за запрошенням, вартість на одного 150 грн, для двох – 250 грн.

Розважатимуть гостей балу співачка Оксана Сливка, Андрій Рачинський, заслужена артистка України Наталя Шевченко, танцмейстер Василь Васірук.

Нагадуємо, нещодавно на Прикарпатті провели бал для людей з обмеженими фізичними можливостями.

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