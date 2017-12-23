Прикарпатців запрошують долучитися до акції “Подаруй Різдво ближньому”

Прикарпатців запрошують придбати сертифікат за символічну суму та долучитися до щасливого Різдва бідної людини.

Про це повідомив у Facebook журналіст і волонтер Спільноти Святого Егідія Іван Харук.

Кожен, хто хоче внести лепту у Різдво для бідних, може придбати сертифікат вартістю 100 гривень — саме стільки коштуватиме обід для однієї людини у потребі.

“Придбавши сертифікат за символічну суму, Ви долучаєтеся до щасливого Різдва бідної людини. Кульмінацією стане Різдвяний обід 7-го січня.”, – йдеться у дописі журналіста.