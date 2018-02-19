Прикарпатців закликають врятувати Дністер від будівництва ГЕС

Прикарпатські активісти розпочали флешмоб #saveDnister_fromHPP. Єдина його мета – зупинити реалізацію проекту незаконного будівництва на річці Дністер каскаду гідроелектростанцій на території Івано-Франківської, Тернопільської та Чернівецької областей.

Про це йдеться у спільноті «Врятуй Дністер від ГЕС», передає МІСТО.

“Таке будівництво призведе до руйнівних наслідків для екосистеми Дністровського каньйону, унікального природного та історико-культурного комплексу, визнаного одним з семи чудес України. Закликаємо українців та міжнародну спільноту долучитися до флешмобу, щоб разом протистояти чиновницькому свавіллю та зберегти річку Дністер”, – пишуть активісти.

Щоб взяти участь у флешмобі, потрібно приєднатися до групи у Facebook, зробити фото з аркушем А4 з хештегом #saveDnister_fromHPP на фоні свого міста та виставити фото як пост у групі saveDnister_fromHPP на своїй сторінці, зазначивши назву міста та хештег.