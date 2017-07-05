Прикарпатців закликають вакцинувати дітей від кору

В Івано-Франківській області у червні захворіли 253 людини у, 167 – в Одеській області, у Тернопільській – 48 та Чернівецькій – 5.
Загалом за шість місяців 2017, на Івано-Франківщині зареєстровано 520 випадків кору, 344 випадки в Одеській області, 48 у Тернопільській, 11 у Дніпропетровській, 9 у Вінницькій, 8 у Чернівецькій та поодинокі випадки у Донецькій, Закарпатській, Кіровоградській, Львівській, Хмельницькій, Черкаській областях та в місті Києві.
Кір – інфекційна хвороба, що вражає як дітей, так і дорослих, які не мають імунітету проти цього захворювання. Вона проявляється високою температурою, нежитем, кашлем, висипом, іноді до симптомів додаються блювання і пронос.
Кір небезпечний тим, що може ускладнитися пневмонією чи викликати ураження головного мозку.
За даними МОЗ, значна частина захворілих у 2017 році не мали усіх необхідних доз щеплення або не були щеплені проти кору взагалі. Тоді як специфічного лікування проти кору не існує, найдієвішою профілактикою захворювання є вакцинація.
Наразі в Україні доступна комбінована вакцина PRIORIX проти кору, епідемічного паротиту та краснухи виробництва GSK, яку на замовлення МОЗ закупив Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) за кошти бюджету.
Вакцина наявна в медичних закладах по всій країні, і з огляду на збільшення випадків кору, закликаємо батьків вакцинувати дітей згідно з календарем профілактичних щеплень.
Інформація про наявність вакцини: https://goo.gl/DRpRGW
Календар профілактичних щеплень: https://goo.gl/WbQTlU
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