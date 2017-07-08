Прикарпатців закликають берегти ліс від пожеж

Як свідчить статистика, з року в рік, саме в літній пожежонебезпечний період найчастіше виникають пожежі в лісових масивах, на торфовищах, сільгоспугіддях.

Багаторічний аналіз підтверджує, що основними причинами виникнення лісових пожеж є людський фактор, грозові розряди, самозаймання торф`яної крихти і неконтрольоване спалювання сухої трави та залишків рослинності в умовах спекотної погоди, інформує управління ДСНС України в Івано-Франківській області.

Як показує практика, легковажно залишені відпочиваючими не погашені вогнища, кинуті недопалки, призводять до того, що в першу чергу знищуються чималі площі зелених насаджень. В результаті пожеж знижуються захисні, водоохоронні й інші корисні властивості лісу, знищується флора і фауна, в результаті чого державі наносяться значні матеріальні збитки. Крім того, лісові пожежі становлять велику небезпеку для життя та здоров’я людини.

Протягом пожежонебезпечного періоду забороняється:

– розведення багаття у лісі та лісопосадках, крім тих, що пов’язані з технологічними вимогами лісогосподарських заходів у спеціально передбачених для цього місцях;

– заїзд на територію лісового фонду (крім транзитних шляхів) транспортних засобів та інших механізмів, за винятком тих, що використовуються для лісогосподарської мети;

– палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники, недопалки;

-залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;

-заправляти у лісі, лісопосадках паливні баки під час роботи двигуна;

– випалювати траву та інші рослинні рештки на землях лісового фонду, сільськогосподарських угіддях а також на інших земельних ділянках, що безпосередньо примикають до лісу.

Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером “101”.

Пам’ятайте: банальна людська необережність у поводженні з вогнем може завдати непоправної шкоди довкіллю!