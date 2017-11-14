Прикарпатців просять допомогти полікувати ведмедів з реабілітаційного центру, які занесені до Червоної книги

Як повідомляли, нещодавно до реабілітаційного центру на Прикарпатті привезли з Херсону родину ведмедів, занесених до Червоної книги.
Після обстеження у тварин було виявлено ряд захворювань. Для їх реабілітації та лікування потрібні значні кошти.
Про це повідомили на сторінці Центру реабілітації у Facebook, інформує “Дзеркало Коломиї”.
“Для всіх хто турбується про мешканців центру реабілітації та бажає їм допомогти – реквізити благодійного рахунку для пожертв на харчі та ліки тваринам. А також будемо вдячні за харчі для мешканців Центру реабілітації ( овочі, фрукти, хліб, горіхи, крупи)”, – йдеться у дописі.
Благодійний рахунок:
р/р 31257304102600 в УДКСУ в Галицькому районі Івано-Франківської області.
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