Прикарпатців просять допомогти 11-річній спортсменці виступити на чемпіонаті Європи

У мережі збирають гроші для участі спортсменки із Загвіздя у чемпіонаті Європи з тхеквондо.

До спільноти в мережі звернувся односелець обдарованої дівчинки Микола Стасюк:

“Дорогі мешканці Франківська і області. Наша 11-річна землячка має шанс виступити на чемпіонаті Європи 23-29 квітня в Естонії, якщо ми з Вами їй допоможемо.

Зліва на фото Карина – членкиня збірної України, вона напівсирота, тому мамі складно знайти гроші, а федерація оплачує лише автобус. Більша частина коштів уже зібрана пересічними небайдужими людьми у фейсбуці, такими, як ви. Давайте подаруємо дівчинці цю можливість”.

Проживання, харчування і збори з учасників – за власний кошт. Потрібно зібрати мінімум 500 Євро (16 500 грн): 400 євро на проживання і триразове харчування за 6 ночей та 100 євро реєстраційного збору з 1 учасника.

Гроші збирає на картку Микола Стасюк, який зголосився допомогти дівчині: 5363 5426 0255 5998 у Приватбанку. За його словами, вже є 5350 грн, це 25% від потрібної суми.

Просять допомагати навіть 20 гривнями.