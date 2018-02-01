Прикарпатців просять долучитися до допомоги дитині-сироті

Позбавленій батьківської опіки, Наталії Тодосійчук, студентці Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, потрібно терміново зробити операцію на хребті у Міжнародному центрі нейрохірургії (м. Стрий Львівської області), оскільки існує реальна загроза життю дівчини.

Діагноз: сколіотичне викривлення хребта (кут викривлення 100 градусів) VI ступеня, остеохондроз хребта. Вартість операції складає 200 000 гривень. Просимо усіх небайдужих людей допомогти у зборі коштів для проведення операції. Номер картки Тодосійчук Наталії Іванівни в Ощадбанку – 5167490033206393.